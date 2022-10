Langer openhouden kerncentrale Borssele onderzocht, ook bouw nieuwe centrales is optie

Dierenspe­ci­aal­zaak van familie De Bruijn in Hulst haalt 50-jarig jubileum nét niet, zoon Coen verkoopt familiebe­drijf een jaar eerder

,We hebben gouden tijden meegemaakt toen seksshops en banken nog massa’s mensen naar Hulst trokken”, vertelt Coen de Bruijn (52). Belgen weten de dierenspeciaalzaak van de familie De Bruijn in die jaren óók goed te vinden. Na zware coronajaren stopt Coen de Bruijn met familiebedrijf Pets & Co De Bruijn in Hulst. Hij is klaar met zeven dagen per week werken. Toch voelt het voor hem vreemd een vertrouwde plek te verlaten.

