Lange Zeeuwse verkiezingsavond begint gemoedelijk, gevarieerd en gezellig

In Middelburg huizen twee internationale organisaties die vernoemd zijn naar president Franklin D. Roosevelt: het University College Roosevelt en het Roosevelt Institute for American Studies. Bij vorige presidentsverkiezingen organiseerden ze bijeenkomsten, maar vanwege de coronamaatregelen is dat dit jaar niet mogelijk. Toch hebben ze, samen met de Zeeuwse Volksuniversiteit en HZ University of Applied Sciences, een verkiezingsnacht belegd. Die begint om half 8, direct na de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, en duurt voort tot woensdagochtend.

Het gaat een lange nacht worden

Rond kwart voor 8 zijn ongeveer 50 mensen ingelogd. Ze zien presentator Ralph van Hertum met naast zich de Amerikaanse Sheri Bos, die werkt bij de HZ. Ze zitten in statige stoelen in de Burgerzaal van het oude stadhuis in Middelburg, voor een Amerikaanse en Zeeuwse vlag. In aanloop naar de eerste ronde van de pubquiz kletsen ze wat over de verkiezingen in Tennessee, de thuisstaat van Sheri. De voertaal is Engels, af en toe schakelt Van Hertum over op het Nederlands. Het gaat een lange nacht worden en dat stralen eigenlijk alle programma-onderdelen uit. Wees geduldig, we hebben de tijd. Af en toe hapert de techniek, inleidingen zijn wijdlopig, maar wat geeft het. Rondom het hoofdscherm tonen kleine venstertjes de deelnemers die zijn ingelogd, vaak alleen, soms met zijn tweeën, gezellig in de huiskamer of serieus op de studeerkamer, een enkeling met een mondkapje op.

Onder de indruk en vereerd

Onder hen ook Mike Honda, een voormalig lid van het Amerikaanse congres. In zijn huiskamer in Santa Fe (Californië) zit de Amerikaan van Japanse afkomst tussen twee statige boekenkasten. Hij zegt ‘impressed en honoured’ te zijn, dat hij mee mag doen aan de election night in het verre Middelburg. De Democraat mag zijn visie geven op Biden/Trump 2020 en volgens hem is de campagne samen te vatten in drie woorden: ,,coronacrisis, coronacrisis, coronacrisis.” In een omslachtig betoog maakt hij korte metten met het beleid van Trump.

Pubquizzen via mentimeter

Dan is de pubquiz, net daarvoor, enerverender. Ook die begint wat rommelig, omdat iedereen er even een telefoon of tablet bij moet pakken om in te loggen op mentimeter, de app die het mogelijk maakt van huis uit de quizvragen te beantwoorden die worden gesteld door Cees Heere van het Roosevelt Institute. Waar komt Bernie Saunders vandaan? Hoeveel zetels telt het Huis van Afgevaardigden? Uit welk staat komen de meeste presidenten? Later op de avond volgen nog vier rondes, over geschiedenis, sport, cultuur, muziek. Er wordt nog volop geschakeld naar andere gasten, sommigen komen langs, onder wie Harald Bergmann en Han Polman, en vanaf een uur of één worden de uitslagen gevolgd.

Olifant en ezel

Op de Markt komen dan een olifant en een ezel te staan, symbolen van de Republikeinse en Democratische partij. Bij elke gewonnen kiesman doen ze een stapje vooruit. Zo verbeelden ze wat naar alle waarschijnlijkheid een nek-aan-nek race gaat worden. Benieuwd hoeveel Zeeuwen die tot het eind uitzitten.