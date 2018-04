Lange files na ongeval op A58

De file nam na het ongeval snel in lengte toe. Rond 18.20 meldde de ANWB een lengte van 10 kilometer, met een vertraging van maar liefst drieënhalf uur. Tegen 19 uur was de vertraging volgens de ANWB teruggelopen tot tweeënhalf uur. Verkeer op de A58 dat richting Brabant of de Randstad wil, werd al van tevoren omgeleid via Zierikzee (via de N256 en de N59).



Bij het ongeval op de Kreekrakbrug waren in elk geval drie voertuigen betrokken. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de aanrijding wordt nog onderzocht. Een bergingsbedrijf is opgeroepen.