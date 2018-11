Lange file na kop-staartbotsing op A58 bij ‘s-Heer Arendskerke

Verdachte van betrokken­heid bij drugs­vondst in haven Vlissingen vrijgela­ten

17:19 VLISSINGEN - De 41-jarige Albanees zonder vaste woon- of verblijfplaats, die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd aangehouden in het havengebied van Vlissingen, is vandaag op last van de officier van justitie in vrijheid gesteld.