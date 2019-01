Lange erehaag voor Kustmarathon-man Lein Lievense

Na een indrukwekkende herdenkingsdienst in restaurant Bram, die te volgen was in de Catharinakerk en een grote tent, reed de rouwstoet langs honderden familieleden, vrienden en vertegenwoordigers uit de Zeeuwse atletiek. De mensen gaven Lievense nog eenmaal een applaus, zoals dat ook meermaals gebeurde tijdens diens laatste Kustmarathon-weekeinde. Op de plek waar in oktober altijd de finish is van de marathon, lag nu een strookje zand. Vlak ervoor hield de stoet nog even stand.