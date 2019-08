Landelijke viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen op historische grond, 5 september 1944 vond er een executie plaats

Gedichten van scholieren over vrijheid luisteren herdenking Terneuzen op voordat ze in Middelburg worden geëxpo­seerd

12:00 MIDDELBURG - Twaalf gedichten van Zeeuwse jongeren over vrijheid vormen een nieuwe expositie die op 5 september opent in de ZB in Middelburg: Message in a bottle. Speciaal voor de herdenking van de Slag om de Schelde zijn ze zaterdag ook al één dag te zien in Terneuzen.