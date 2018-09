Landelijke Ride for the Roses komt weer naar Zeeland

Zondag (9 september) werd de landelijke Ride for the Roses in Haarlemmermeer gereden en werd de vlag symbolisch overgedragen aan Theo Schouwenaar en Henk de Jong, de mannen die vanaf het eerste uur in 2008 betrokken waren bij de Zeeuwse organisatie. De tocht is volgend jaar op zondag 15 september. De serie van Ride for the Roses heeft tot nu toe ruim 14 miljoen euro opgebracht. De Ride is de grootste eendaagse fietstocht in Nederland.

De DELTA Ride for the Roses, die vanaf 2009 met een eigen organisatie ook in Zeeland wordt gereden, wordt in 2019 alleen in Zeeuws Vlaanderen gehouden. De organisatoren in Terneuzen, onderdeel van de totale organisatie in Goes, hebben de Zeeuwse editie gepland op zaterdag 15 juni. De verwachting is dat zowel de landelijke Ride in Goes als de Delta Ride in Terneuzen door de spreiding een recordaantal deelnemers aan de start krijgt.