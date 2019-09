Landbouwgrond stuk goedkoper in Zeeland

Regio’s

Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster. Dat deelt de grondprijzen in vier regio's in: noord, oost, west en zuid. Zeeland behoort met Limburg en Noord-Brabant tot zuid. Van noord naar zuid lopen de grondprijzen op. In de provincies Friesland, Groningen en Drenthe kost een hectare landbouwgrond gemiddeld 49.100 euro. In zuidelijke provincies waaronder Zeeland moet voor een hectare grond gemiddeld 18.800 euro meer worden neergeteld. Er is met 7100 hectare landelijk minder grond verkocht dan in het tweede kwartaal van 2018. Toen ging nog 9100 hectare in andere handen over.