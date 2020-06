Landbouwers luiden alarmbel over Veerse Meervisie

In de gebiedsvisie willen de gemeenten Noord-Beveland, Goes, Veere en Middelburg met de provincie vastleggen wat er nog wel en niet meer mag in en rondom het Veerse Meer, naar voorbeeld van de Kustvisie die eerder in Zeeland is vastgesteld. De eerste fase van de visie is klaar. ,,Die maakt ons vleugellam", zei akkerbouwer Jan Kees van der Velde uit Kamperland in de Statenzaal.