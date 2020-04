Landbouw zal coronacrisis in tweede kwartaal in de portemonnee merken

Boeren hadden in het eerste kwartaal bijna net zoveel geld op hun lopende rekening als een jaar geleden. Gemiddeld was dat 50.000 euro. In het eerste kwartaal wordt er doorgaans meer ontvangen dan uitgegeven. Bewaarproducten zoals aardappelen, peen en uien worden verkocht en geleverde producten uitbetaald. Wel kwam er in het eerste kwartaal iets minder geld binnen dan in de eerste drie maanden van 2019. Toen werd er per saldo 29.400 euro bijgeschreven. Begin 2020 was dat 21.600 euro.