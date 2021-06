Lamb Weston/Meijer investeert 145 miljoen euro in Russische fabriek

KRUININGEN - Aardappelverwerker Lamb Weston/Meijer opent een tweede fabriek voor diepgevroren aardappelproducten in Rusland. De productie van de bestaande fabriek in Lipetsk wordt daarmee meer dan verdubbeld. De investering van 145 miljoen euro levert in de regio 250 banen op.

Hoewel in Rusland geen Zeeuwse aardappelen worden verwerkt, is de uitbreiding van belang voor alle vestigingen van Lamb Weston/Meijer, verklaart woordvoerder Janet Verhoeven. ,,We werken heel nauw met elkaar samen. We wisselen vooral kennis uit. Wij leren veel vanuit Rusland, zij leren veel van ons. En deze uitbreiding helpt ons ook onze bedrijven duurzamer te maken. Wanneer we een nieuwe productietechniek kunnen uitrollen over meer vestigingen, wordt de ontwikkeling daarvan lonender. Innovatie is duur, dus het is fijn als je een flinke schaalgrootte hebt.”

Fritesmarkt groeit

LWM RUS is de grootste producent van diepgevroren aardappelproducten in Rusland. Lamb Weston/Meijer, dat vorig jaar zijn hoofdkantoor verplaatste van Kruiningen naar Breda, is meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf. ,,De fritesmarkt groeit wereldwijd en Rusland is een zeer belangrijke markt voor ons”, zegt CEO Marc Schroeder. De Russische fabriek gebruikt aardappelen van lokale telers.

Lamb Weston/Meijer heeft zes fabrieken in Europa: vier in Nederland, één in het Verenigd Koninkrijk en één in Oostenrijk. Het bedrijf heeft, inclusief de Russische vestiging, 1800 mensen in dienst. Voor de fabriek in Rusland is een joint venture opgezet met de Russische Belaya Dacha Group. De bouw van de nieuwe fabriek begint binnen enkele weken en duurt tot begin 2023.