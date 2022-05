Lagere straffen voor inbrekers Kruidvat

met video Na een paar ellendige jaren, is Hrieps terug van weggeweest: ‘De enige toekomst is weer doorgaan’

Zaterdag is het weer zover. Muziekfestival Hrieps is ‘Nie kapot te kriege’. Toch was het spannend of het grootste tentenfestival van Zeeland zijn 26ste editie nog zou beleven. Festivalorganisator Hugo Kramer: ,,We zijn beroofd na het festival van 2019. En daarna kon Hrieps twee jaar niet doorgaan vanwege corona.”

