Ladderzatte spreeuwen, jagende wolken en pompoenen: herfst neemt bezit van Zeeland

Het is donker als de wekker gaat. De autoramen zijn beslagen en wat is het toch kil, zo vroeg: toch maar even een jasje pakken. Als je puber op zijn fiets springt, roep je ‘hé, je licht is kapot’. Over de lege akkers hangt een sfeer van dag zomer, het is klaar en afgelopen. Maar de herfst is ook de tijd van typisch Hollandse gezelligheid. Buiten waait de wind, de regen tikt tegen de ruiten, binnen is het warm. Wat hebben we het toch goed.