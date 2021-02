Laat maar komen dat winterweer

Zeeuwen kopen vaker lokaal: ‘Het is steeds meer ons kent ons’

8:47 BRESKENS - Bijna de helft van de Zeeuwen zegt sinds het ingaan van de lockdown vaker bij lokale winkeliers te kopen. Ondernemers beamen dat. ,,De gunfactor is hoger dan anders”, zegt Sonja de Kok van Sonja’s Bloemenkade in Breskens. Marco Wagenaar van slijterij Kijk op Drank in Goes en Hans Kik, eigenaar van een drogisterij in Zierikzee, ervaren hetzelfde.