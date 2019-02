Laat de carnavalsknaken maar rollen

Mogelijk tijdelijke weg om gigaklus bij Seroosker­ke te klaren

18:45 SEROOSKERKE - Om de verkeershinder bij het doortrekken van de Dammenweg tussen Serooskerke en Noordwelle te beperken, wordt misschien een tijdelijke weg aangelegd. De bedoeling is in 2020 met de gigaklus te beginnen. Het is aan de aannemer om met een plan voor uitvoering te komen, meldt woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat.