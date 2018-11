Kylie is een levend boek. Te leen in de Bibliotheek Vlissingen

Doel van het project is om heel verschillende mensen met elkaar in gesprek te laten gaan en zo vooroordelen en taboes weg te nemen. Het is een idee uit Denemarken. Inmiddels is een wereldwijde community van vrijwilligers actief die proberen via gesprekken sociale verandering tot stand te brengen. Wethouder Els Verhage opent om 13.30 uur het evenement door het eerste levende boek te lenen. Het evenement duurt tot 17 uur. Iedereen is welkom, je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.