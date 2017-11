Kwestie Thermphos lijkt wel een hamerstuk

Een vergadering van Provinciale Staten kent hamerstukken en behandelstukken. Hamerstukken zijn in commissies voorbereid en worden zonder verdere discussie aangenomen. Over behandelstukken wordt gedebatteerd en lang niet altijd is zeker of die voorstellen van het dagelijks provinciebestuur worden aangenomen.

Begroting

Vrijdag debatteerden de Staten de hele dag over de begroting 2018, inclusief het voorstel om 27,7 miljoen euro uit te trekken voor de schoonmaak van het terrein van Thermphos, de fosforfabriek in Vlissingen-Oost die in 2012 failliet ging. Het Rijk en havenbedrijf Zeeland Seaports leggen hetzelfde bedrag op tafel, zodat de sanering over een paar jaar kan worden afgerond. Natuurlijk was Thermphos vrijdag een behandelstuk, maar over de kwestie is het afgelopen jaar zoveel vergaderd, dat sommige fracties er geen woord meer aan vuil maakten.

De provincie haalt het geld uit de reserves, die de komende vijftien jaar weer worden aangevuld. Behalve de SP, die vrijdag ouderwets overal tegen stemde, besefte elke partij dat er geen andere keuze is. Er was zelfs lof voor Gedeputeerde Staten, omdat de motorrijtuigenbelasting niet omhoog hoeft en er ook nog 9,4 miljoen euro kan worden geïnvesteerd in de regionale economie, in lijn met de adviezen die oud-premier Jan Peter Balkenende daarover heeft uitgebracht.

Zowel SGP als CDA hadden het over de 'magere jaren' die Zeeland tegemoet gaat. ,,Maar aan de horizon gloort licht", aldus Hannie Kool (CDA).

Bijzaken

In een begrotingsdebat waarin partijen niet meer met geld kunnen schuiven, worden de bijzaken hoofdzaken. Er werd aanzienlijk langer gedebatteerd over 52.000 euro voor Concert at Sea dan over 27,7 miljoen voor Thermphos. En er werd nadrukkelijk gelonkt naar geld uit Den Haag om toch nog wat ideeën te kunnen verwezenlijken.

De PvdA pleitte tevergeefs voor meer onderzoek naar een spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen, ook voor personen. Wellicht te betalen uit de 900 miljoen die het nieuwe kabinet heeft gereserveerd voor knelpunten in de regio. D66 had een oogje op de 100 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor fietspaden. Ton Veraart (D66): ,,Een uitgelezen mogelijkheid. Wij fietsen graag Zeeland het regeerakkoord in." Hij pleitte voor een Deltaplan fiets, maar zijn motie werd verworpen.

Er komt wel een Deltaplan zoetwater, zij het dat het vooral een Zeeuwse uitwerking wordt van de landelijke plannen die Deltacommissaris Wim Kuijken op Prinsjesdag presenteerde. Veel partijen hamerden op het belang van klimaatplannen, maar een motie van GroenLinks om bij het kabinet extra geld uit het Klimaatfonds voor Zeeland los te praten, haalde het niet.