Kweek oesters op tafels en in mandjes is complex, maar loont: ‘Van een paar hectare oogst je heel veel oesters’

Poll Twintig stewards voor 40.000 bezoekers Rescue: ‘Is dat niet wat weinig?’

VLISSINGEN - Hoe moeten twintig stewards 40.000 man publiek in bedwang houden en in geval van een calamiteit de goede richting opsturen tijdens Rescue 2022? Omdat die vraag en vele andere vragen niet worden beantwoord in het veiligheidsplan van het evenement, meldde burgemeester Bas van den Tillaar vorig week maandag dat hij geen vergunning gaf. Daardoor is er woensdag 17 augustus geen twaalfde editie.

5 augustus