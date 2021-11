Kwebbelen door het kapje: scholieren De Rank in 's-Gravenpolder weten al niet beter

column bob maes De vrouw van de rechtsback wilde best in de spits staan

Zaterdag kwam ik tijdens het zappen terecht bij de voetbalwedstrijd Belenenses-Benfica in de Portugese competitie. Erg spannend was het niet. Het stond 0-7 en het moest nog rust worden. De thuisploeg was begonnen met negen spelers, waaronder twee keepers. Een van hen was veldspeler. Aan de score te zien, had hij beter ook onder de lat gestaan.

