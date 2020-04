Kwart van de rechtszaken blijft door lockdown liggen

Een kwart van de zaken is noodgedwongen blijven liggen, zegt een woordvoerder van de rechtbank. Dat betrof deels ook straf- en familiezaken. ,,We hebben daar veel telefoontjes over gekregen. Voor alle betrokkenen in een zaak is de zitting belangrijk en dikwijls ook erg spannend.” Dat drie kwart van de zaken sinds 15 maart digitaal kon worden afgehandeld, is volgens de woordvoerder geen slechte score. ,,We draaien nog best een goede productie.”