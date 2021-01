Kwart minder Zeeuwen positief getest op corona

Meeste in Reimerswaal

De meeste besmettingen waren afgelopen week in de gemeente Reimerswaal. Het aantal positief geteste inwoners per gemeente: Borsele 68 (was 76), Goes 78 (114), Hulst 63 (58), Kapelle 20 (24), Middelburg 101 (127), Noord-Beveland 10 (16), Reimerswaal 121 (129), Schouwen-Duiveland 29 (49), Sluis 28 (54), Terneuzen 109 (143), Tholen 39 (71), Veere 36 (37), Vlissingen 99 (166).

Weer (iets) onder landelijk gemiddelde

Volgens de RIVM-cijfers van afgelopen dinsdag is het zevendaags-gemiddelde in de GGD-regio Zeeland gezakt naar 218 per dag per 100.000 inwoners. Zeeland zit daarmee weer iets onder het landelijk gemiddelde (221). In 12 van de 25 GGD-regio’s was dinsdag het zevendaagsgemiddelde lager dan in Zeeland. De GGD West-Brabant heeft met 153 het laagste zevendaagsegemiddelde. Verder hebben negen regio’s in de Randstad, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland lagere besmettingscijfers.