Kwallenexplosie in het Veerse Meer: ‘Het zijn er miljoenen!’

Zo erg als dit jaar, zo is het nog nooit geweest, vertelt Dave Dronkers. Zijn boot ligt al jaren in de Jachtwerf Oostwatering. Vroeger ging hij zwemmen met zijn vrouw, maar nu het water een ‘tapijt van kwallen’ is, slaat het stel over. ,,Ik kom uit Zeeland, maar zo erg als dit heb ik het nog nooit gezien. Van de week kon je bijna over de kwallen heen lopen. Ze zwierven rond de boot, zeker wel een meter diep. Een soort plakkaat van kwallen. Dat nodigt niet uit om een duik te nemen”, vertelt Wilma Dronkers. ,,Je kon het water niet meer inkijken, het zijn er miljoenen. En niet alleen hier, je vindt ze over het hele Veerse meer. Het is maar net hoe de wind staat”, vult haar man Dave aan.