Kwalificatie voor het NK Tegenwindfietsen: Bart en Bram stoempen op de fiets over de kering

POLL Jo en Cecile (70) hebben hem: een nieuw apparte­ment. Het duurde wel twee jaar. ‘We werden moedeloos’

10 maart VOGELWAARDE - Zielsgelukkig zijn Jo en Cecile van de Velde. Na twee jaar speuren hebben ze eindelijk een nieuw huis gevonden. ,, We dachten: we gaan op tijd zoeken, want we willen niet wachten totdat we niet meer kunnen lopen.” Maar wat viel het tegen. Veel Zeeuwse ouderen worden moedeloos van de huizenjacht, want veel huizen zijn er niet voor hen.