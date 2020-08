Kustwacht regelt alleen nog in noodsituaties hulp bij pech op het water

Egel-alarm bij De Mikke: recordaan­tal zieke en verzwakte egels én het geld raakt op

13:29 MIDDELBURG - De Mikke slaat een egel-alarm. Nooit eerder kreeg de vogel- en egelopvang in Middelburg zo vroeg zo veel zieke en verzwakte egels binnen als dit jaar. Tegen de driehonderd heeft De Mikke er al binnen gehad, zegt beheerder Coby Louwerse. Dat is al de helft meer dan normaal in een heel jaar. Terwijl het geld op raakt.