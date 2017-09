Kustvisie houdt Zeeuwse Lagune voorlopig niet tegen

In de Zeeuwse Kustvisie hebben recreatie-ondernemers, milieu-organisaties en overheden afgesproken dat er op de Veerse Dam niet mag worden gebouwd. Het convenant wordt op 9 oktober ondertekend. ,,Hoe kan het dat vlak voor het ondertekenen van de kustvisie nog een plan wordt ingeleverd?", wilde Rutger Schonis (D66) weten. ,,Bent u het met mij eens dat de Zeeuwse bevolking op het verkeerde been is gezet? Hadden we er niet vanuit mogen gaan dat de kustvisie dit op voorhand zou tegenhouden?" Ook Sylvia Tuinder (SP) vond dat er een 'heleboel mensen op het verkeerde been zijn gezet'.

Pijplijnproject

Schönknecht wees erop dat de Zeeuwse Lagune niet als pijplijnproject is meegenomen in de kustvisie, omdat er geen goedgekeurd plan lag toen die werd opgesteld. Dat wil niet zeggen dat de realisatie onmogelijk is. In de visie is vastgesteld dat een nieuw plan moet voldoen aan de regels die dan gelden. En tot februari 2018 is de kustvisie nog geen beleid, legde ze uit. ,,De kustvisie an sich is geen verordening. Het is een afspraak om het te vertalen in beleid. Wij nemen het op in een nieuw omgevingsplan. In februari is er een ontwerp-omgevingsplan. Vanaf dat moment gaan we ernaar handelen. Toetsen aan de kustvisie is nu niet aan de orde."