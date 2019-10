Kustmarathon: hardlopers krijgen prima weer, Wandelmarathon en Ladies Run vallen in het water

De weerdeskundigen voorspelden eerder deze week wind mee tijdens de hardloopmarathon tussen Burgh-Haamstede en Zoutelande. Hun verwachting is nog niet veel veranderd, al spreken ze nu over een oostenwind, wat voor de hardlopers wat minder gunstig is dan wind uit het noordoosten. Maar nog steeds hebben de deelnemers op grote stukken van het parcours de wind (schuin) in de rug. Alleen het laatste stuk, tussen Westkapelle en Zoutelande, lijkt het zwaarst te worden, met de wind schuin tegen. Overigens waait die wind niet al te sterk: kracht 3 tot 4.

Ook met het tij zit het mee. Op het parcours is het rond 13.20 uur laag water. Dat betekent dat de hardlopers tijdens hun lange stuk over het strand, vanaf Vrouwenpolder, een brede strook met relatief ‘hard zand’ tot hun beschikking hebben.

Het wordt 's middags 14 graden, het blijft droog en de zon laat zich regelmatig zien.

Die zon is er ook morgenochtend al, tijdens de mountainbiketocht. De deelnemers fietsen echter de andere kant op dan de hardlopers, waardoor ze flink wat tegenwind krijgen. Bij de start, 's ochtends in Zoutelande, is het maar een graad of 9. Tijdens de start van de kinderloopjes, vanaf 12.30 uur in Zoutelande, is het inmiddels een graad of 11.

Ladies Run

De deelnemers aan de Ladies Run, vanavond vanaf 17.30 uur in Zoutelande, krijgen het zwaar. De kans op regen is groot, en daarnaast waait het flink: kracht 4 tot 5 uit het westen. Dat betekent windje schuin tegen op het strand, en de regen in het gezicht. Het is daar ook nog eens hoog water, waardoor het ploeteren wordt door het mulle zand. Het wordt vanavond ongeveer 12 graden.

In de loop van de avond vallen er minder buien, wat de kans op een droge Light Kustrun vergroot. Die begint rond kwart over acht in Domburg en finisht in Zoutelande.

Wandelmarathon