Kustmarathon gaat dit jaar door

Douane vindt voor 3,6 miljoen euro aan cocaïne in haven Vlissingen

28 mei VLISSINGEN - In een loods in de haven van Vlissingen hebben douaniers woensdag 72 kilo cocaïne gevonden. De vondst is vandaag bekendgemaakt. De drugs zaten verborgen tussen een zending bananen uit Ecuador. De onversneden straatwaarde van de partij is ruim 3,6 miljoen euro.