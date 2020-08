Kunstzomer in Zeeland; Nico Out nam een kijkje bij twee exposities

In mei schreef ik over de toen net gestarte buitententoonstelling ‘Laat waaien - laat zien’ in de Goese Meer. Op initiatief van Iris van ’t Bosch ontwierpen kunstenaars en vormgevers vlaggen die geadopteerd konden worden door bewoners van de ruim opgezette, luxe buitenwijk. Het streefgetal van dertig is gehaald: tijd om de balans op te maken. Door mijn eerste kennismaking ging ik ervan uit dat alle vlaggen in de voortuin zouden wapperen, maar dat bleek niet het geval te zijn. Een flink aantal masten bevindt zich in de achtertuin aan de waterkant en is dus alleen te zien wanneer je met een bootje langs vaart of vanaf de rondweg. Dat maakt het project als kunstroute wat minder geslaagd. Want op grote afstand zie je wel wat waaien – mits de wind meewerkt – maar het beeld is dan moeilijk te duiden. Aan de vlaggen ligt het niet, want Van ’t Bosch heeft een grote diversiteit aan goede en aardige ontwerpen binnengehaald. Van oproepen tot het werken aan een betere wereld tot speels commentaar op de coronacrisis of gewoon iets moois.