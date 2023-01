Kunstproject Burgh-Haamstede Zeeuwse winnaar Kern met Pit

In 2022 begon het programma van The Future Has Many Histories met een Artist in Residency-week voor de deelnemende kunstenaars uit Nederland. Gedurende negen dagen verkenden de kunstenaars de omgeving, de geschiedenis en de mensen rond Burgh Haamstede. Tijdens deze week nodigden de initiatiefnemers verschillende buurtbewoners uit voor een diner om kennis te maken met de kunstenaars. Op die manier konden de kunstenaars kennismaken met de bewoners én gebruikmaken van hun lokale kennis en contacten. Vervolgens werden voor iedere onthulling buurtbijeenkomsten georganiseerd waarbij de kunstenaar uitleg gaf over het werk. Het resultaat was een reeks tentoonstellingen in de Bewaerschole en kunstwerken in de openbare ruimte.