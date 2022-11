Kunstmestproducent Yara is een beetje Lowlands tijdens de onderhoudsstop: een tijdelijk dorp voor 800 inleenkrachten

Kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil beleeft zijn grootste onderhoudsstop ooit. Op piekdagen lopen er dik 800 medewerkers rond. Om die te huisvesten en te voeden, is een soort Lowlands-achtig festivalterrein opgebouwd.

Je verwacht het niet, maar ook sociaal werkbedrijf Dethon huist met een ploeg op het terrein van Yara. ,,Al negen jaar zijn we ‘in house’. Tijdens een onderhoudsstop verdubbelen we het team wel naar 21 man. We doen nuttig werk. We onderhouden de liften zodat ze niet uitvallen. Verder maken we van alles schoon. We ontdoen bijvoorbeeld alle transportbanden van vuil. Die zijn belangrijk voor de belading van schepen en vrachtwagens. Heel veel werk doen we met de hand. Je blijft er fit van”, grijnst Jaco de Rooij, voorman van de Dethon-ploeg.

De Dethon-mensen zijn voor Yara stiekem belangrijke werkmieren. De Rooij: ,,We ruimen heel veel op want een schone werkplek is een veilige werkplek. Dus verwijderen wij stukjes kabels tot resten isolatiemateriaal dat onderaannemers achterlaten. Ze bellen geregeld of we een handje kunnen toesteken.”

De Dethonners voelen zich volwaardige Yara-medewerkers, ook al staan ze niet op de loonlijst. ,,Het is mooi dat Dethon bij Yara een steentje kan bijdragen. Onze jongens zijn apetrots hoor. Het is ook leuk om met personeel van andere bedrijven samen te werken. En aan het eind van de stop is er altijd een slotfeestje met bitterballen, een biertje, een speech en een Yara-sjaal of -shirt. Ze dragen het met eer.”

Volledig scherm Jaco de Rooij (l) van Dethon ruimt resten isolatiemateriaal op. © Frank Peters