Kunstkring bestaat 60 jaar: ‘We hebben nieuwe karakters en dwarse ideeën nodig’

In de Zeeuwse Kunstkring verenigen kunstenaars zich sinds 1958. ,,We organiseren gezamenlijke exposities en gaan bij elkaars atelier op bezoek”, vertelt schilder Leen van Duivendijk, die sinds 1991 lid is. De afgelopen paar jaar is het ledenbestand van dertig naar achttien gekelderd. Naar nieuwe aanwas wordt naarstig gezocht. ,,Het grootste deel van de vereniging is senior. Jeugd aantrekken is moeilijk, ze houden niet van het groepsgedoe. Exposeren doen ze liever individueel.” De afname is een vraagstuk voor de Zeeuwse Kunstkring. Nieuwe, jonge leden zijn welkom volgens de kunstenaar. ,,We zijn intussen te goed op elkaar ingespeeld; we hebben nieuwe karakters en dwarse ideeën nodig.”