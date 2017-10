Kunstenaars zijn te schuchter met aanvragen steun

Wat hebben de verhuizing van de oude treinenwerkplaats van Rotterdam naar Goes, de boot op wielen die tijdens Festival Onderstroom 2014 door de Vlissingse binnenstad reed en het borstbeeld van Etty Hillesum dat in Middelburg komt gemeen?

Birgit Donker weet het antwoord als geen ander: zonder het Mondriaan Fonds was het niet mogelijk geweest. Donker is sinds 2012 directeur van dit fonds, dat jaarlijks 26 miljoen euro investeert in beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Dat geld gaat moeiteloos op, want slechts een op de drie aanvragen kan worden gehonoreerd. Toch zou Donker nog veel meer aanvragen willen ontvangen, zeker van buiten de Randstad. Het fonds is daarom begonnen aan een tournee door het land, om kunstenaars en instellingen te informeren over de mogelijkheden. Maandag was Middelburg aan de beurt.

Geen bolwerk

,,We willen geen gesloten bolwerk zijn", verklaart Donker. ,,Het is goed om niet alleen in de Randstad te blijven zitten, maar ook het land in te gaan. We hebben sinds kort ook regiomakelaars, bedoeld om kunstenaars te wijzen op de mogelijkheden die er zijn en - andersom - om ons in te lichten over wat er in de regio speelt."

Kwaliteit staat altijd voorop. ,,Maar tegelijkertijd denk ik dat er nog steeds kunstenaars zijn die te schuchter zijn en denken: is dat wel voor mij? Dat willen we echt voorkomen. Het kan zijn dat de aanvraag wordt afgewezen, maar ook dat helpt je weer verder en het betekent niet dat de deur voor altijd gesloten blijft."

Het fonds trok een volle zaal. Belangstellenden konden een workshop volgen over 'de kunst van het aanvragen', speeddaten met medewerkers van het fonds en een talkshow bijwonen onder leiding van Vleeshal-directeur Roos Gortzak.

Schroom

Haar collega Marjan Ruiter van het Zeeuws Museum onderstreepte het belang van het fonds. ,,Het aanvragen is veel werk, maar het brengt je ook veel. Het helpt je om voor jezelf de zaken scherp te stellen. Dus stap over die schroom heen en bespreek wat je wensen zijn."

Kunstenaar Maartje Korstanje, recent teruggekeerd in Zeeland, is sinds 2007 in diverse projecten door het fonds ondersteund, zo zei zij. ,,Daardoor heb ik honderd procent van mijn tijd kunnen besteden aan mijn werk."