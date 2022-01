Kunstenaars Gerda en Michiel verruilen hun huis in Heikant voor Hilversum: ‘Het opkamertje voelt als een warme jas’

Column Maikel Harte By the Rivers of ...

Begint u het ook allemaal weer een beetje positief in te zien? Ik wel. Al weken zit ik met het liedje By the Rivers of Babylon van Boney M in m’n hoofd. Al is het een aangepaste versie: By the Rivers of omikron, were we sat down, yeah yeah we were… Ik zing het iedere dag wel een paar keer. Dat komt natuurlijk omdat ik denk dat we door omikron deze ellende achter ons kunnen laten, ik word er vrolijk van.

7:00