Kunstenaars fietsen langs ‘nieuwe’ kustlijn van Nederland en willen in gesprek over water

CADZAND/KRUININGEN - Hoe ziet over 75 jaar de nieuwe kustlijn eruit? Om dat te onderzoeken, stappen drie kunstenaars uit Amsterdam maandag in Cadzand op zelfgebouwde fietsen van 2 meter hoog. Ze volgen niet de bestaande kustlijn, maar de grens van het Nederlandse zeeniveau: de NAP-lijn. Onderweg markeren ze de kust van ‘Nieuw Nederland’ met vlaggen.

Pam Sikkink, Jette Kelholt en Talisa Kiyiya leggen het doel van de 600 kilometer lange fietstocht naar het Groningse Bad-Nieuweschans uit. ,,De NAP-lijn (Normaal Amsterdams Peil) gebruiken we als metafoor voor hoe kwetsbaar ons land is als de zeespiegel blijft stijgen. Tijdens onze route zullen we bewoners op deze grenslijn, die in de toekomst dus aan zee wonen, aanspreken en vragen naar hoe zij denken over het oprukkende water. Bereiden ze zich voor op de gevolgen van klimaatverandering – en hoe dan?”

Iemand die de Watersnoodramp heeft overleefd

De studenten van de Gerrit Rietveld Academie zijn op zoek naar mensen die een ‘interessante, vreemde of angstige relatie tot water’ hebben. Bijvoorbeeld ‘iemand die de Elfstedentocht heeft gereden, de Watersnoodramp heeft overleefd, iemand die al jaren voor de zekerheid een opgeblazen rubberboot in de achtertuin heeft klaarliggen of gewoon een patatboer die als de dood is voor water’. ,,We gaan in gesprek om van elkaar te leren. En om met elkaar te kijken, te fantaseren en te bedenken hoe we de toekomst kunnen gaan vormgeven.”

Ontmoeting

Wie met Pam, Jette en Talisa in gesprek wil, kan dinsdag 7 juli tussen 11.30 en 13.30 uur terecht in de muziektent op de Markt in Kruiningen. Het project Nieuw Nederland is ook te volgen via de site. Daar publiceren de kunstenaars brieven en podcasts over hun tocht.