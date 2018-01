Kunst met stamppot dient een doel

Zonder jas is het koud op de kleine binnenplaats naast de Vleeshal in Middelburg. Voor de tent waarin De Zeeuwsche Cateraar een smakelijke stamppot serveert, staat Roos Gortzak, directeur van de Middelburgse expositieruimte, in de rij te kleumen. ,,Bent u Roos?", vraagt een man die achter haar staat. ,,Ik ben Wilfried." Hij heeft een schilderij van Evelyn Taocheng Wang uitgeleend voor de nieuwe expositie Show Personality, Not Personal Items. De kunstenares - tot november nog een hij - staat een paar plekken verderop in de rij. Net als Gortzak heeft ze de bruikleengever niet eerder persoonlijk gesproken. Hij heeft wel eens via internet contact gezocht. ,,My God, was that you?", reageert Wang. ,,I blocked you. I'm so sorry."

Anders dan anders

De opening van de expositie is zaterdag anders dan anders. Drukker ook. Voor een habbekrats kunnen bezoekers een bord eten laten opscheppen, dat ze in een tweede tent op het binnenplaatsje kunnen nuttigen, of binnen bij de kunstwerken. Behalve schilderijen van Wang, zijn er schilderijen en sculpturen te zien van Leda Bourgogne en een video en een spiegelend object van Nora Turato. De laatste heeft de opening ook ingeluid met een performance die het midden houdt tussen de zangerige voordracht van een gedicht en het agressieve gemompel van een zwerver op straat.

Bus

Voor het eerst heeft de Vleeshal een bus laten rijden om kunstliefhebbers uit Amsterdam en Rotterdam op te halen. Met de stamppot en de buslading randstedelingen hoopt Gortzak de openingen laagdrempeliger en bruisender te krijgen. ,,Ik wilde dat al heel lang doen, maar sinds ik hier ben was ik vooral bezig met de politiek en het redden van de Vleeshal. Nu komt het er wel van. We hebben best veel fans in het land. En de kunstenaars hebben ook kennissen die de opening graag bijwonen. Het valt me op hoeveel jonge mensen met de bus zijn meegekomen."

Laatste duwtje