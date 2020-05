Kunst die door de brievenbus past is een succes voor Zeeuwse kunstenaars

Goes treurt om verdwijnen van laatste fotowinkel, maar directeur ontkent definitie­ve sluiting

14:39 GOES - Op de sociale media doet het verhaal de ronde dat fotowinkel Kamera Express in Goes de deuren definitief zou hebben gesloten. ,,Maar dat is helemaal niet waar’’, zegt algemeen directeur Ben Cornelisse. Volgens hem zijn het personeel en de voorraad uit de Goese winkel op andere plekken nodig. ,,Er is niemand ontslagen.’’