Kruispunt Stemerdinglaan Oost-Souburg 'zeer onveilig'

Volledig scherm Manuela van der Maale en haar zoon Delano vinden het kruispunt bij de Burgemeester Stemerdinglaan in Oost-Souburg erg onoverzichtelijk. © Lex De Meester Manuela van der Maale staat met haar zoon Delano op de hoek van het Oranjeplein en de Stemerdinglaan. De Souburgse vindt het niet veiliger geworden sinds de kruising is een paar jaar geleden opnieuw is ingericht.



,,Het is nog steeds een ellende als je moet oversteken. Alles rijdt hier kris-kras door elkaar. Er is bij weggebruikers zoveel verwarring over wie voorrang heeft. Gelukkig staan er 's ochtends verkeersregelaars om de kinderen te helpen met oversteken.''



Het is volgens haar ook niet duidelijk waar je precies moet fietsen. Een suggestie voor verbetering? Misschien helpt een verkeersbord met de regels.

Meldpunt

Twee derde van alle dodelijke ongevallen met fietsers in Nederland gebeurt bij het oversteken van een kruispunt, stelt de Fietsersbond. Die roept fietsers op om gevaarlijke oversteken te melden.

Bij de Fietsersbond, afdeling Zeeland, loopt het tot nog toe niet storm. ,,Er zijn zeker gevaarlijke punten’’, zegt voorzitter Flip Nieuwenhuize. ,,Maar de site waarop je de meldingen tot voor kort kon doen, werkte niet altijd even makkelijk.’’ Nu het meldpunt is vernieuwd, hoopt hij op veel reacties. ,,Want er valt her en der nog genoeg te verbeteren.’’

Fietsers hebben in Zeeland over het algemeen niet te klagen, zegt hij. ,,Dat wil niet zeggen dat er geen gevaarlijke punten zijn.’’ Zelf noemt hij de rotonde tegenover gevangenis Torentijd in Middelburg (kruising nabij N57 bij Torenweg en Nieuwlandseweg) als voorbeeld van een gevaarlijk punt. Of wat te denken van het kruispunt Grintweg en de Zanddijk tussen Kruiningen en Yerseke. ,,Er ligt een plan om het te veranderen, maar dan delen fietsers en landbouwvoertuigen dezelfde weg. Ook niet ideaal.’’

Volhardend

En zo zijn er her en der genoeg punten te bedenken waar het voor fietsers gevaarlijk is. ,,Hoewel onze contacten met gemeenten goed zijn, moeten we erg volhardend zijn om knelpunten opgelost te krijgen.’’

Op de Burgemeester Stemerdinglaan in Oost-Souburg worden fietsers, automobilisten en voetgangers wel gedwongen elkaar goed in het oog te houden. Het kruispunt wordt na een oproep op de Facebookpagina van de PZC vaak genoemd. Eerst is er een T-splitsing met de Lekstraat, vlak daarna de aansluiting met het Oranjeplein. Verkeer wordt gedwongen min of meer schuin over te steken. Maar hoe precies zorgt vaak voor twijfel. Toch gebeurt er zelden een ongeluk, zeggen Albert en Nelly de Caluwé. Zij kijken in de herfstmaanden vanuit hun oliebollenkraam uit op het Souburgse knooppunt. ,,Ja, ze moeten af en toe wel even nadenken wie er voorrang heeft. We staan hier al twintig jaar en ik heb hier nooit een ongeluk gezien'', zegt Nelly. Haar man valt wel op dat er nogal wat automobilisten zich weinig aantrekken van het feit dat de Stemerdinglaan een dertigkilometer zone is.