Kruiskwal duikt op meer plekken in Veerse Meer op

Op www.zwemwater.nl staan alle zwemlocaties in Zeeland. Op deze website worden zwemmers op de hoogte gehouden van de zwemwaterkwaliteit en waarschuwingen en/of zwemverboden, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kruiskwallen op zwemlocaties. Zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico.

In het Veerse Meer komen diverse kwallensoorten voor. De meeste kwallen zijn onschadelijk voor mens en dier. De Japanse kruiskwal is ongeveer twee centimeter groot. De naam van de kwal is afgeleid van het kruisje dat op de kwal te zien is. Aan de rand van zijn lichaam heeft de kruiskwal tentakels. De kruiskwal is vooral te vinden in gebieden met veel waterplanten zoals zeewier. Bij aanraking met de Japanse Kruiskwal kunnen er wel klachten volgen zoals jeuk, prikkeling en een rode huid. Bij mensen die last hebben van overgevoeligheid kunnen de huidreacties wat heftiger zijn. Voor meer info: www.ggdzeeland.nl/kruiskwal.