Kromme komkommers en pompoenen met pukkels: ze liggen nu toch in de winkels

COLUMN MAIKEL HARTE Rooiboska­naal

8:00 De tissues waren donderdagavond niet aan te slepen in Huize Harte. Niet dat de griep bij ons had toegeslagen, niet dat we te maken hadden met hoestende en proestende kinderen en van niezen was ook geen sprake. Niets van dat al, ik was tot tranen toe geroerd. Er komt namelijk een Kapitein Rooiboskanaal.