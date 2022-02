Kroelend de lockdown door: steeds meer mensen kiezen voor een raskat

Sporthal Baskens­burg zit al anderhalf jaar zonder kantine: ‘Wij gaan voortaan naar Middelburg’

VLISSINGEN - Al is de overwinning nog zo zoet, een derde helft in de sportkantine van Baskensburg in Vlissingen zit er al zeker anderhalf jaar niet meer in. Sportclubs balen ervan. ,,Sommige tegenstanders komen uit Groningen. En dan kun je niet gastvrij zijn. Dat is heel vervelend.”

6 februari