Kritiek Polman op rapport Rekenkamer over politie

In juni kwamen de commissarissen met het rapport 'Van de zijlijn bekeken', over de gevolgen van de vorming van de nationale politie. Daarin werd betoogd dat er op het platteland te weinig politie is om de criminaliteit aan te pakken.

Voor de Rekenkamer in Den Haag was het rapport aanleiding te kijken naar de manier waarop de politie in de stad en op het platteland omgaat met aangiften. Daarvoor onderzochten onderzoekers politieteams in Utrecht-Centrum, Westland en Zuidwest-Drenthe. De conclusie is dat driekwart van de 'kansrijke' aangiften op het platteland binnen tien dagen wordt opgepakt, tegen 62 procent in de stad. Wel blijven aangiften in de zomer wat langer liggen, omdat de teams dan dunner bezet zijn.