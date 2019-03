‘Kritiek op Zeeland ligt altijd gevoelig’

,,Marcel van Roosmalen? Dat is toch een beetje een mopperkont?”, zegt de Zeeuwse cabaretière Katinka Polderman. Zij snapt de lichtgeraaktheid van de Zeeuwen over diens column wel. ,,Ik denk dat het een gevoeligheid is die voor elke provincie geldt. Ook Friezen, Drentenaren en zelfs mensen uit Flevoland zijn trots op hun provincie. Dat ligt altijd gevoelig, want het is een deel van je identiteit. Het is nooit leuk als mensen daar neerbuigend over doen. Ik voel me ook op de kast gejaagd als mensen iets vervelends zeggen over Zeeland, zeker als het niet klopt.”