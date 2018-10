Kritiek minister op beloning raad van toezicht Arduin

Hij laat onderzoeken of Arduin de Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft overtreden. De bewindsman heeft daarvoor het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) ingeschakeld. ,,Indien er sprake is van overtreding van de Wet Normering Topinkomens zal het CIBG handhavend optreden", schrijft De Jonge in zijn antwoord op vragen van PVV-Kamerlid Fleur Agema.