Kringloopwinkel steeds drukker: ‘Duurzaam leven is hip geworden’

Mensen rijden af en aan. Karren, dozen, tassen; alles komt voorbij. Het is vaak erg druk bij het inzamelpunt van Nobel kringloopwarenhuis in Goes. Ook in de winkel zijn er veel mensen: op jacht naar unieke spullen. Floor Marijs van Nobel Goes schat in dat het kringloopwarenhuis het afgelopen jaar zo’n twintig procent aan klanten maar vooral ook aan donateurs heeft gewonnen. ,,Anderhalf jaar geleden was het magazijn op zaterdag soms bijna leeg. Dat zien we nu niet meer gebeuren.”