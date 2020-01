Krijgt Zeeland de hoogste luchtdruk allertijden? Oppassen voor migraine en reuma

VLISSINGEN - Reumapatiënten en mensen die vaak last hebben van migraine kunnen de komende dagen meer klachten ervaren. Dat komt door een uitzonderlijk hoge luchtdruk in Nederland. De hoogste luchtdruk wordt in Zeeland verwacht.

In De Bilt kan de druk stijgen naar 1048 hectopascal en dat is de hoogste luchtdruk sinds 1932. In het zuiden is de luchtdruk zelfs nog nooit zo hoog geweest als vandaag, meldt weerstation Weeronline. ,,Komende dagen daalt de luchtdruk weer. Dat kan reumaklachten en migraine verergeren.”

Het absolute luchtdrukrecord voor heel Nederland staat op 1053,0 hectopascal. Dit werd gemeten op 23 januari 1907 in Eelde (Drenthe). Zo hoog als toen wordt de luchtdruk vandaag niet. Maar in Zeeland kunnen de barometers vandaag stijgen naar ruim 1049 hectopascal. Ook in Brabant en Zuid-Holland komt de luchtdruk rond 1049 hectopascal uit. ,,Voor het zuiden en zuidwesten is dat recordhoog.’’

Een dalende luchtdruk kan migraine verergeren. Ook voor mensen met reuma is hoge luchtdruk ongunstig. Wanneer de luchtdruk weer daalt, kan dat in combinatie met koud en vochtig weer klachten verergeren.

Raymond Klaassen, meteoroloog bij Weerplaza, stelt dat mensen thuis mogelijk te maken krijgen met ‘de hoogste waarde die ze ooit op hun barometer hebben afgelezen’. Toch zullen maar weinig mensen vanochtend zijn opgestaan met het gevoel dat er zich een bijzonder weersverschijnsel afspeelt deze dag. Want die hoge luchtdruk, daar merk je niets van. Toch? Nou, ja én nee. Klaassen legt uit hoe dat zit.

Rustig weer

Vooropgesteld: een hoge luchtdruk wordt door de meeste mensen niet opgemerkt. Wel is het weer erg rustig. ,,Er is weinig beweging in de atmosfeer, dus het weerbeeld is gedurende de dag hetzelfde’’, verklaart Klaassen. ,,Overigens betekent het niet per se dat het een stralende dag is. Het kan ook de hele dag bewolkt zijn.’’

Hoofdpijn?

Maar, zo stelt Klaassen, er zijn wel mensen die zeggen last te ondervinden van een hoge luchtdruk. ,,Er zijn geluiden dat zo’n extreem hoge luchtdruk kan leiden tot hoofdpijn. Dat zou dan bij hypergevoelige mensen het geval zijn. Maar of daar medisch bewijs voor is, dat weet ik niet.’’ Overigens kan luchtdruk op een andere manier ook hoofdpijn veroorzaken. Dat gebeurt wanneer de druk plotseling flink daalt.

Water koken

Dan is er nog een opvallend verschijnsel bij een hoge luchtdruk: water kookt minder snel. ,,Het is zo dat bij een luchtdruk van 1050hPa je een graadje meer nodig hebt om water te laten koken. Dat gebeurt dan ‘pas’ bij 101 graden Celsius.’’

Snelheid

Een van de bekendste relaties met luchtdruk is snelheid, regelmatig benoemd bij professioneel schaatsen. ,,De kans op records is bij een hoge luchtdruk een stuk kleiner omdat de weerstand hoger is. Het gaat dan om honderdsten of duizendsten van een seconde.’’ Lachend: ,,Maar dat merken we dan weer niet als we vandaag naar school of werk fietsen. Je doet er niet ineens vijf minuten langer over.’’

Ook op de weegschaal is er geen verschil merkbaar, vertelt Klaassen. ,,We hebben nog even bekeken of je net een paar gram zwaarder weegt als je op een weegschaal gaat staan met een hoge luchtdruk als die van vandaag, maar ook dat is niet het geval.’’