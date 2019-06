Kreeftenvisser krijgt ondanks jaren ‘gedogen’ toch geen vergunning voor Oosterschelde

De Raad van State stelt vast dat Kaaisteker alleen vergunningen heeft gehad om op de binnenwateren te vissen. De Oosterschelde is als kustwater aangewezen en daar gelden de binnenwatervisvergunningen niet.

Dat Kaaisteker jarenlang aan het ministerie van LNV vrijwillig zijn vangstgegevens voor de Oosterschelde heeft doorgegeven is voor de Raad geen reden om de minister alsnog te dwingen een vergunning te verlenen. Dat er in een rechterlijke uitspraak uit 2014 is vastgelegd dat Kaaisteker op kreeften vist en dat het bij LNV dus bekend had moeten zijn dat hij op de Oosterschelde vist, redt hem ook al niet. Want LNV heeft nooit eerder een vergunning aan Kaaisteker verleend en verleent ook geen nieuwe kreeftenvergunningen meer. Kaaisteker zal zijn korven te drogen moeten hangen.

Vrijdag stapte hij naar de Raad van State. LNV wil hem geen vergunning geven voor het vissen met korven. ‘’We geven voor de Oosterschelde geen nieuwe vergunningen meer af”, zeiden ministeriewoordvoerders. Dat Kaaisteker jarenlang heeft gevist zonder vergunning laat het ministerie maar zo. Kaaisteker legt zich daar niet bij neer. ,,Ik ben te goeder trouw en ik heb nooit een probleem gehad”, zei de Bredanaar. Hij wil een vergunning voor zijn tien korven die al 2,5 jaar werkloos aan de kant staan.

Het probleem lijkt te zitten in de code op de vergunning die Kaaisteker heeft: 4JZ. Daarmee mag hij op binnenwater zoals het IJsselmeer vissen op kreeften. Maar de Oosterschelde is kustwater. Hoe zit het dan met de vangstmelding van de Bredanaar? De vertegenwoordigers van LNV zeiden dat bij opgave van vangst niet wordt gecontroleerd of de melder een geldige vergunning heeft. Kaaisteker vindt het op zijn beurt niet erg logisch dat hij met zijn bootje van 7,5 meter vanuit Yerseke naar het IJsselmeer mag varen om daar op kreeften te vissen. ,,Mijn vergunning is zelfs Europees. Denken ze dat ik naar IJsland ga varen?’’