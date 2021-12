Krantenbezorgers kijken uit naar kerstfooi

Volledig scherm Leo (72) en Willy (71) in ‘t Veld: ,,Mooi om wat te doen op onze leeftijd. Bezig bluven." © Dirk-Jan Gjeltema

Gehaakt kleedje van een abonnee

Krantenbezorgers Leo (72) en Willy (71) in ‘t Veld uit Middelburg slapen tussen 21.00 uur in de avond en 2.00 uur middernacht. ,,Dan gaat de wekker, doen we een bakje, eten we en vertrekken naar het krantendepot. Daar helpen we met aanvegen. Om kwart voor vier vertrekken we met de auto voor onze eigen krantenroute”, vertelt Leo.

Lees ook Play Marinus bezorgt de PZC als een chique ober

Die route gaat van Valkenisse via Westkapelle naar Meliskerke. Zo’n 125 ochtendkranten worden in Westkapelle bezorgd. Zo’n vijftig in buitengebieden, bij boerderijen en campings. ,,De Berendijkseweg, Blauwpoortseweg, Kaasboerweg en Prelaatweg liggen bijvoorbeeld op onze route. We bezorgen nu tweeënhalf jaar. Mooi om wat te doen op onze leeftijd. Bezig bluven. En je verstand erbij houden, want een krant op het verkeerde adres bezorgen, dat kan niet.”

Leo en Willy kennen slechts enkele mensen op hun route. ,,Je ziet de meesten nooit. Die liggen nog te slapen”, aldus Leo. Hij werkte 45 jaar als chauffeur. ,,Soms geef ik de krant af in een auto, zodat de abonnee de krant mee kan nemen richting werk.”

Dat er voor bezorgers rond Kerst een gift in het verschiet ligt voor een jaar trouwe bezorging, stemt tevreden. ,,Wil en ik bellen aan en krijgen overal wel wat toegestopt. Van aardappels, prei, rode kool, eieren tot een fles sherry. Geldbedragen ook. Bij een abonnee in het buitengebied van Meliskerke kregen we vorig jaar te horen dat ze ons altijd wel hoorden klepperen, maar nooit zagen. Kregen we een eigen gehaakt kleedje. Lief toch?”

Volledig scherm Bo Klunder (20): ,,Kranten bezorgen valt te combineren met mijn opleiding.'' © Marcelle Davidse

‘Vorig jaar kreeg ik rond de 200 euro’

Bo Klunder (20) uit Tholen bezorgt naast haar studie Mediavormgeving aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam kranten. Ze woont op tien minuten fietsen van het depot en heeft al twee jaar lang een vaste route.

,,Ik heb hiervoor in winkels gewerkt. Vakken vullen en achter de kassa bij de Kruidvat. Kranten bezorgen valt te combineren met mijn opleiding. Momenteel loop ik stage bij een bedrijf in Bergen op Zoom dat aanstekers aanprijst. Niet altijd heb ik zin om vroeg op te staan. Als ik er eenmaal om vijf uur uit ben, gaat het wel weer. Tijdens het bezorgen heb ik muziek opstaan, Beyoncé en Nirvana bijvoorbeeld. Ik ken mijn route goed. Fiets ik op een bepaald stukje, dan weet ik dat ik op de helft ben. Bij woonzorgcentrum Dalemhof heb ik een makkie. Via de brievenbussenstellage zijn in één keer veel kranten weg.”

In die twee jaar is er op haar krantenroute nooit wat geks gebeurd. ,,Ik zie eigenlijk weinig mensen. Eén keer kwam er ‘s ochtends vroeg een vrouw de krant aanpakken. Daarom vind ik het leuk om voor Kerst en Oud & Nieuw langs te gaan voor een fooitje. Dit wordt mijn tweede keer. Vorig jaar ging mijn vader mee. Met geld over straat gaan, is geen goed idee. Ik kreeg zo rond de tweehonderd euro. Een aardig bedrag dat ik op mijn spaarrekening heb gezet. Ik bel aan in de middag. Mensen hebben in de avond meestal geen zin om open te doen. Bij één huis, waar niet open werd gedaan, hing er een envelopje aan de brievenbus. Met een kerstkaartje: ‘voor de krantenbezorgster’. Er zat een mooi geldbedrag in.”

Volledig scherm Rinus van den Dries (72): ,,Heel de dag stilzitten is ook niet alles." © Kelly Thans

Chocoladeletter voor de trouwe bezorger

Rinus van den Dries (72) is distributeur in Terneuzen. Hij valt regelmatig in voor bezorgers die ziek zijn of niet kunnen. ,,Het is momenteel moeilijk personeel te krijgen. Sinds mei dit jaar ben ik distributeur. Jarenlang heb ik ook zelf bezorgd. Vanaf mijn zestigste jaar ben ik met kranten bezig. Ik kon als chauffeur met vroegpensioen. Om lekker in de weer te blijven, doe ik dit. Heel de dag stilzitten, is ook niet alles.”

Op het depot worden dagelijks zo’n vijfduizend kranten afgegooid. Voor Terneuzen, Zaamslag, Philippine, Sas van Gent en Hoek. Van De Telegraaf tot BN De Stem. Rinus gaat na het verdelen zelf de auto in om te bezorgen. ,,Vroeger reed ik graag in Hoek rond. Mooie wijk, goed te doen.”

Hij maakt als bezorger leuke dingen mee. ,,Bij een huis stond de deur op een kier, sleutels in het slot. Ik gooi de krant door de kier, trek de deur dicht en gooi de sleutels door de brievenbus. Hoor ik plotseling gestommel in de caravan op het pad. Maken dat ik wegkwam. Giften met Kerst zijn leuk. Ik heb laatst een chocoladeletter gekregen. Op een stickertje op de doos stond: ‘voor de trouwe bezorger’.”

Het ging ook eens fout bij Rinus. ,,Vorig jaar ging ik langs bij een abonnee, huisarts van mijn depothoudster. Er hing een tasje aan de deur met een pakketje erin. In de veronderstelling dat het voor mij was, nam ik het mee naar huis. Daar aangekomen kreeg ik pas door dat het een cadeautje voor de dokter zelf was, een speculaas. Als de sodemieter teruggereden en het tasje teruggehangen.”

Volledig scherm Krantenbezorger Henk Schouls © Marieke Mandemaker

‘Fooitje geven is geen verplichting’

Henk Krant, luidt de bijnaam van Henk Schouls. Hij is een vertrouwd gezicht in de straten van Zierikzee. Sinds eind jaren negentig bezorgt Henk kranten. Tegenwoordig loopt hij er 350 in elf semesters, zoals krantenwijken nu worden genoemd. ,,Het is een betaalde hobby”, vertelt Henk. Naast dit werk is hij postbezorger en twee dagen in de week actief bij sociale werkvoorzieningsplek De Zuidhoek.

,,Kranten bezorgen geeft mij energie. Ik bezorg deels met de auto, deels lopend. Heerlijk om ‘s ochtends vroeg de zon op te zien komen. Het is mijn lust en mijn leven. Natuurlijk is het leuk om langs de deuren voor de kerstfooi te gaan. Hoe meer benaarderbaar je bent, hoe makkelijker abonnees iets geven. In een nieuwe straat op mijn route geven mensen in het eerste jaar niet of nauwelijks. Het tweede jaar al meer. Al is een fooi geven geen verplichting. Ik krijg soms ook eieren, zeekraal of een fruitbakje van iemand. In al die jaren bezorging heb ik een band op gebouwd met de mensen. Er is goed contact, al zie ik de meeste abonnees in de ochtend niet.”