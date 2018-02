Krabbendijke duimt voor dikker ijs

Modelbouwshow wil blijven vernieuwen

8:00 GOES - Twee dagen per jaar veranderen de Zeelandhallen in Goes in een walhalla voor modelbouwers. Eind deze maand is het weer zover. Plastic is dit jaar het centrale thema van de populaire Modelbouwshow. ,,Want dat is weer hartstikke populair'', zegt organisator Jan van 't Veen.