Koud? Welnee, zij kunnen tegen een stootje. ‘We zijn geen laptoppers, we zijn werkers hé’

Zeeland in het jaar 2134

8 februari Nieuwe energie. Dat is typisch een onderwerp waar we het eens goed over kunnen hebben na de sloop van de kolencentrale in het Sloegebied. Want afscheid nemen van kolen, van fossiel, dat is één ding. Maar wat dan? Zon, wind, getij en aardwarmte? Of toch maar nieuwe kolencentrales bouwen?