Kotug Smit-slepers definitief in Spaanse handen

TERNEUZEN - Het ook in Terneuzen en Vlissingen actieve Nederlandse sleepvaartbedrijf Kotug Smit komt definitief in handen van het grote Spaanse concern Boluda.

De aandeelhouders van Kotug Smit, Koninklijke Boskalis Westminster NV en Kotug International BV, maakten maart dit jaar bekend dat zij de sleepvaartactiviteiten wilden overdragen aan Boluda. De transactie is donderdag voltooid, na goedkeuring door alle landen waar Kotug Smit actief is.

Boskalis meldt 93,6 miljoen euro voor de verkoop van zijn vijftig procent-belang in het samenwerkingsverband te krijgen. Kotug Smit bestaat nog maar sinds 2016 en was indertijd actief in elf havens in vier landen, in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het werkgebied is sindsdien verder uitgebreid.

Vreemde eend

Voor Boskalis, allereerst een aannemings- en baggerbedrijf, was de sleepboottak een vreemde eend in de bijt. Boluda is een in sleepvaart gespecialiseerd concern, een familiebedrijf dat marktleider is in Spanje en Frankrijk en ook actief is in andere grote havens in Europa, Afrika, Zuid-Amerika en aan de Indische Oceaan.

Of en welke gevolgen de overname heeft voor het personeel van Kotug Smit wordt niet gemeld. Volgens Boskalis vullen de activiteiten van Kotug Smit en Boluda elkaar goed aan.